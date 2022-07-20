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В офисе Зеленского считают, что для улучшения ситуации в экономике нужны три-четыре месяца

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Efrem Lukatsky/AP

Экономическая ситуация на Украине улучшится за четыре месяца при условии получения больших внешних займов и меньших тратах. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Владимира Зеленского Тимофей Милованов, пишет «Укринформ».

«У нас есть два-три, возможно, четыре месяца запаса в экономике, но нужно увеличить займы и поддержку от наших международных друзей, надо, чтобы они давали большее финансирование. А внутри страны нужно осторожнее тратить деньги», — сказал Милованов.

По его словам, предложение правительства об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года является «симптомом» нужды во внешнем финансировании. Милованов также подчеркнул, что налоговые поступления в бюджет от бизнеса сократились.

Ранее 20 июля сообщалось, что Киев намерен добиться согласования отсрочки выплаты государственного долга на два года.

В начале месяца агентство Bloomberg со ссылкой на источники и собственные подсчеты написало, что правительство Украины изучает возможности реструктуризации госдолга, так как к 1 сентября выплаты должны будут составить $1,41 млрд.

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