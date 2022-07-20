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Власти Великобритании одобрили проект строительства новой АЭС Sizewell C в Англии

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Depositphotos

Британское правительство одобрило проект строительства в Саффолке (Англия) новой атомной электростанции Sizewell C в рамках кампании по сокращению выбросов углекислого газа. Сообщение об этом пресс-служба кабмина Великобритании опубликовала на своем сайте.

«Сегодня, 20 июля 2022 года, заявка по проекту Sizewell C получила от министра по вопросам бизнеса, энергетики и инфраструктуры одобрение на строительство», — говорится в сообщении.

Основным владельцем проекта выступает французская компания EDF. Организация предполагает, что новая АЭС будет способна генерировать достаточно низкоуглеродной электроэнергии для обеспечения шести млн домохозяйств.

Ранее 20 июля глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что эксперимент по снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в воздух будет проведен в 29 городах России с 2023 по 2030 год.

Да этого Минприроды не поддержало предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) об освобождении нефтяников от высоких штрафов за сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) сверх норматива.

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