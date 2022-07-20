Акции «СПБ Биржи» в ходе торгов снижались на 15%

Ценные бумаги «СПБ Биржи» снижались на 15,5% на фоне новостей о предложении Банка России временно запретить неквалифицированным инвесторам увеличивать позиции по иностранным ценным бумагам. О падении акций свидетельствуют данные торгов на площадке Investing.com.

По данным на 15:51 (мск), акции торговой площадки снижались на 15,5%.

Ценные бумаги Московской биржи на 15:53 (мск) поднимались в цене на 0,36%.

Ранее 20 июля руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута заявил, что неквалифицированные инвесторы могут временно получить запрет на увеличение позиций зарубежных ценных бумаг.

В российском Центробанке пояснили, что запрет на торги, по сути, для большинства россиян связан, в первую очередь, с инфраструктурными и санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов.