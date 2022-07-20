МТС вошла в тройку крупнейших IT-компаний России

МТС стала одной из самых крупнейших IT-компаний России по итогам 2021 года, сообщает пресс-служба компании. Об этом свидетельствуют данные проведенного агентством RAEX рэнкинга 40 крупнейших российских компаний в области информационных и коммуникационных технологий, где МТС заняла третье место.

«В основе развития цифровой экосистемы МТС лежат искусственный интеллект и аналитика больших данных, продукты в области edge computing и fog computing, а также продукты в финтехе, стриминге, гейминге, «облаках» и других направлениях», — говорится в сообщении.

В МТС рассказали, что внутри компании была запущена бесплатная образовательная программа «Тета», которая обеспечивает непрерывное развитие IT-направления. В рамках программы готовится Golang-разработчики, аналитики данных, а также DevOps-специалисты. Кроме того, студенты и выпускники вузов имеют доступ к оплачиваемой стажировке в топовых продуктовых командах.

Также отмечается, что в 2022 году на увеличение фонда оплаты труда и создание более комфортной среды в офисе МТС выделила более 3 млрд рублей. Часть выделенных средств пошла, в том числе на закупку полезного и здорового питания, бесплатного для сотрудников.

Как рассказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, в текущем году компания вышла на найм нескольких сотен разработчиков в месяц. Это является рекордным значением для МТС.

«До конца 2022 года мы планируем расширить команду до более чем 10 тысяч IT-специалистов. Я рад, что рейтинговое агентство RAEX подтвердило ведущие позиции МТС на рынке информационных технологий», — подчеркнул он.

При этом в рамках программы по расширению штата IT-специалистов МТС проводит дополнительный набор разработчиков различного стека технологий — Java, .net, JS, Python, Golang, мобильная разработка. В компании считают, что укрепление команды разработчиков позволит быстрее развивать экосистемные продукты такие, как KION, «МТС Маркетолог», MTS Cloud и запускать новые.