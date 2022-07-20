Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Принца Уильяма назвали самым сексуальным членом королевской семьи 17:17
Тело раздетой женщины обнаружили в машине под Волгоградом 17:16
Регина Тодоренко захотела написать книгу детских сказок после рождения второго ребенка 17:15
Жителя Краснодара арестовали спустя 9 лет после убийства таксиста 17:12
Министр обороны США считает, что военные действия на Украине находятся... 17:12
Ученые выяснили, как двигаются люди на ранних стадиях болезни Альцгеймера 17:09
В Индии автомобиль скорой помощи влетел в пункт взимания платы за проезд 17:09
Путин назвал иван-чай полезной альтернативой кока-колы с «химией» 17:09
Page Six: Меган Маркл вела себя как «принцесса» на ужине в ресторане... 17:08
Жена Андрея Макаревича показала лицо трехмесячного сына 17:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

МТС вошла в тройку крупнейших IT-компаний России

close
100%
Depositphotos

МТС стала одной из самых крупнейших IT-компаний России по итогам 2021 года, сообщает пресс-служба компании. Об этом свидетельствуют данные проведенного агентством RAEX рэнкинга 40 крупнейших российских компаний в области информационных и коммуникационных технологий, где МТС заняла третье место.

«В основе развития цифровой экосистемы МТС лежат искусственный интеллект и аналитика больших данных, продукты в области edge computing и fog computing, а также продукты в финтехе, стриминге, гейминге, «облаках» и других направлениях», — говорится в сообщении.

В МТС рассказали, что внутри компании была запущена бесплатная образовательная программа «Тета», которая обеспечивает непрерывное развитие IT-направления. В рамках программы готовится Golang-разработчики, аналитики данных, а также DevOps-специалисты. Кроме того, студенты и выпускники вузов имеют доступ к оплачиваемой стажировке в топовых продуктовых командах.

Также отмечается, что в 2022 году на увеличение фонда оплаты труда и создание более комфортной среды в офисе МТС выделила более 3 млрд рублей. Часть выделенных средств пошла, в том числе на закупку полезного и здорового питания, бесплатного для сотрудников.

Как рассказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, в текущем году компания вышла на найм нескольких сотен разработчиков в месяц. Это является рекордным значением для МТС.

«До конца 2022 года мы планируем расширить команду до более чем 10 тысяч IT-специалистов. Я рад, что рейтинговое агентство RAEX подтвердило ведущие позиции МТС на рынке информационных технологий», — подчеркнул он.

При этом в рамках программы по расширению штата IT-специалистов МТС проводит дополнительный набор разработчиков различного стека технологий — Java, .net, JS, Python, Golang, мобильная разработка. В компании считают, что укрепление команды разработчиков позволит быстрее развивать экосистемные продукты такие, как KION, «МТС Маркетолог», MTS Cloud и запускать новые.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть