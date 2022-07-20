Глава Еврокомиссии заявила, что турбину для «Северного потока» уже везут из Канады

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для «Северного потока — 1», находящаяся на ремонте в Канаде, уже отправлена обратно. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается «Северного потока», то России никто не мешает поставлять газ в ЕС по нему, поскольку Канада решила вернуть газовую турбину и она уже отправлена», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Также фон дер Ляйен подчеркнула, что газопровод «Северный поток — 2» не сертифицирован и не может работать.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Канада отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens 17 июля.

При этом президент России Владимир Путин заявлял, что «Газпром» не получил на данный момент никаких официальных документов, что турбина для «Северного потока — 1» будет скоро возвращена в Россию из Канады.