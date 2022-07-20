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Reuters: Россия в течение двух месяцев является лидером по поставкам нефти в Китай

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Hasan Jamali/AP

Россия второй месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Китай в июне на фоне рекордных поставок в мае. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные таможни КНР.

В июне импорт нефти из России в Китай составил 7,29 млн тонн, позволяя стране остаться в лидерах по поставкам данного топлива в страну. При этом данный показатель на 10% выше аналогичного периода прошлого года, но немного меньше, чем рекордные майские данные. Тогда же Россия поставила 8,42 млн тонн, отметили в публикации.

Китай из Саудовской Аравии в июне получил 5,06 млн тонн нефти. При этом в годовом выражении поставки сократились почти на треть (30%).

По данным агентства, с января 2022 года импорт нефти из России в Китай составил 41,3 млн тонн, что на 4% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Однако этот объем поставок все равно меньше, чем объемы импорта Саудовской Аравии которые за тот же период составили 43,3 млн тонн.

13 июля на спецбрифинге о введении санкций против России помощник госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что Соединенные Штаты призвали Китай и Индию присоединиться к сделке по установлению «потолка» цен на российскую нефть.

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