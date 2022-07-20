«Газпром» заявил, что так и не получил от Siemens документов по турбине для «СП — 1»

«Газпром» заявил, что так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС.

Российская энергетическая компания еще раз запросила Siemens предоставить такие документы.

«Газпром» еще раз обратил внимание, что гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкционных ограничений и последующий капитальный ремонт других двигателей для КС «Портовая» напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода «Северный поток», — говорится в Telegram-канале компании.

Ранее о том, что «Газпром» не получил на данный момент никаких официальных документов, что турбина для «Северного потока — 1» будет скоро возвращена в Россию из Канады, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, если России не вернут турбину, то по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки, то есть в два раза меньше, чем сейчас.