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«Газпром» заявил, что так и не получил от Siemens документов по турбине для «СП — 1»

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Benoit Tessier/Reuters

«Газпром» заявил, что так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС.

Российская энергетическая компания еще раз запросила Siemens предоставить такие документы.

«Газпром» еще раз обратил внимание, что гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкционных ограничений и последующий капитальный ремонт других двигателей для КС «Портовая» напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода «Северный поток», — говорится в Telegram-канале компании.

Ранее о том, что «Газпром» не получил на данный момент никаких официальных документов, что турбина для «Северного потока — 1» будет скоро возвращена в Россию из Канады, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, если России не вернут турбину, то по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки, то есть в два раза меньше, чем сейчас.

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