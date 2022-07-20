Генконсул РФ в Индии: задержанный российский сухогруз отпущен по решению суда

Генеральный консул России в Ченнаи Олег Авдеев сообщил, что индийские власти отпустили задержанный ранее российский сухогруз «MV MAIA-I». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, судно было задержано в индийском порту Кочин по требованию эстонской компании берегового обслуживания. Однако владелец сухогруза решил все вопросы с эстонской стороной, поэтому по решению суда судно было отпущено.

«Владелец российского судна и эстонская компания, которая подала иск, провели переговоры и уладили возникшие вопросы. После этого компания обратилась в Высокий суд Кералы и отозвала свой иск. Суд принял решение снять арест с судна, закрыть дело и разрешить ему выйти из порта», — поделился Авдеев.

Ранее посольство РФ запросило у Индии разъяснений в связи с задержанием российского судна. Российские дипломаты подтвердили, что военный груз, предназначавшийся ВМС Индии, был выгружен несмотря на задержание судна.