В RMF FM заявили, что Польше хватит запасов газа до марта

Польша сейчас обеспечена природным газом только до марта 2023 года. Об этом передает радиостанция RMF FM.

«Польша в настоящее время обеспечена газом только до марта. Это все, что у нас есть в хранилищах и законтрактованных поставках», — уточнили на радио.

Как поясняется, при полном отключении РФ поставок газа на Запад, в Польше не будет в зимний период дефицита газа.

«Но весной у нас могут возникнуть проблемы. Тогда у нас может закончиться газ, например, для химических производств и, прежде всего, сельскохозяйственных удобрений», — добавили в сообщении.

Ранее стало известно, что ЕС намерен сократить потребление газа на 15% из-за проблем с поставками из России. Эта цель будет закреплена в постановлении, которое Еврокомиссия планирует обнародовать 20 июля.