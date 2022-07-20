Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Чехия купит 24 американских истребителя F-35 12:42
Ветеринар объяснил, опасен ли домашний питомец, который попробовал человеческое мясо 12:40
Биолог Козлов назвал новые органы в организме человека 12:40
Тренер Трефилов о словах Касаткиной о смене гражданства: родину предавать нельзя 12:40
В Самаре ребенок утонул в ванне 12:39
84-летняя Джейн Фонда поразила зрителей в США стройной фигурой и лицом... 12:37
Росгвардия сообщила о задержании в Херсонской и Запорожской областях пособников... 12:37
Группа Metallica оплатит обучение студентов-сварщиков 12:36
Генетики выяснили, что самки карасей освоили самооплодотворение из-за нерадивых предков 12:35
Источник: судьба крупнейшей в мире АПЛ «Дмитрий Донской» будет решаться... 12:35
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В RMF FM заявили, что Польше хватит запасов газа до марта

close
100%
Global Look Press

Польша сейчас обеспечена природным газом только до марта 2023 года. Об этом передает радиостанция RMF FM.

«Польша в настоящее время обеспечена газом только до марта. Это все, что у нас есть в хранилищах и законтрактованных поставках», — уточнили на радио.

Как поясняется, при полном отключении РФ поставок газа на Запад, в Польше не будет в зимний период дефицита газа.

«Но весной у нас могут возникнуть проблемы. Тогда у нас может закончиться газ, например, для химических производств и, прежде всего, сельскохозяйственных удобрений», — добавили в сообщении.

Ранее стало известно, что ЕС намерен сократить потребление газа на 15% из-за проблем с поставками из России. Эта цель будет закреплена в постановлении, которое Еврокомиссия планирует обнародовать 20 июля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть