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Киргизия решила полностью перейти на расчеты в рублях с Россией

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Depositphotos

Киргизия и Россия полностью перешли на расчеты в рублях при платежных операциях. Об этом заявил министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев, передает «Интерфакс».

«Единственной группой товаров, по которой расчеты производились в долларах, были ГСМ. В связи с введением санкций и отключением SWIFT-системы возникли проблемы по платежам. Было принято решение о переходе на расчеты в рублях», — отметил Амангельдиев.

По его словам, теперь расчеты по основным видам товаров полностью происходят в рублях. При этом курс рубля стал крепнуть после того, как расчеты перешли в российскую валюту. Это решение сразу же отразилось на стоимости топлива, которое подорожало.

19 июля РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Центробанка Ирана Али Салехабади, сообщили, что в Тегеране на валютной бирже запустили торги парой «иранский риал/рубль». Салехабади отметил, что россияне, находящиеся в Иране, имеют право воспользоваться курсом валютных пар для удовлетворения своих потребностей в иранской валюте.

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