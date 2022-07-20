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Экономист прокомментировал возможное падение доллара ниже 50 рублей

Экономист Мустаев исключил падение доллара ниже 50 рублей

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев заявил, что укрепление рубля происходит по множеству политических и экономических причин, но существуют факторы, способные ослабить национальную валюту. Об этом он заявил агентству «Прайм».

Эксперт указал, что Центральный банк России не может допустить фиксации американского доллара на уровне ниже 50 рублей. Такая ситуация может подорвать конкурентоспособность страны.

На курс будут влиять валюты «дружественных» через кросс-курсы. Но это может спровоцировать инфляцию в России.

Мустаев также предлагал дать гарантии экспортерам, чтобы сохранить валюту в стране. Для полной стабилизации курса рубля необходимо восстановить импортные потоки.

Центральный банк России установил официальные курсы доллара и евро на среду, 20 июля. Так, официальный курс валюты США к руб. снизился на 1,1246 руб., до 55,437 руб., курс евро — на 70,63 копейки, до 56,4463 руб.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что для реального понимания курса рубля стоит прибавлять к нему 5-7%.

По его словам, фактически настоящий курс рубля устанавливают Банк России и Мосбиржа, однако на рынке понимают, что пока доступ нерезидентам на биржу ограничен, стоимость нацвалюты несколько занижена

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