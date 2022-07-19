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Минфин Израиля попросит местные банки упростить переводы для российских иммигрантов

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Abir Sultan/Pool/Reuters

Глава Минфина Израиля Авигдор Либерман планирует оказать помощь иммигрантам перевести деньги со своих российских счетов на израильские, пишет Reuters, ссылаясь на источники. В настоящее время этому препятствуют западные санкции.

В материале издания говорится, что в стране проживают 57 тыс. российских пенсионеров, испытывающих проблемы с получением пенсий из РФ. При этом многие из них поддерживают партию Либермана.

Министр финансов намерен провести совещание с чиновниками министерства и местного Центробанка. Газета Calcalist сообщает, что на встрече также будут присутствовать руководители банков. Израиль не вводил санкций против России, но соблюдает санкции со стороны Соединенных Штатов и Европы. Собеседник Reuters заявил, что Либерман намерен просить о смягчении ограничений местными кредитными организациями, чтобы люди, проживающие в Израиле, смогли перевести себе деньги из России.

«Кроме того, есть граждане, которые не находятся под санкциями и пытаются перевести оттуда (из России — прим. ред.) свои деньги в Израиль через работающие в России финансовые учреждения, не находящиеся под санкциями, но испытывающие трудности из-за отказа израильских банков принять переводы», — рассказал источник.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви ответил на вопрос о проведении перекрестного года с Россией в 2023 году.

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