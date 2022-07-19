Минфин Израиля попросит местные банки упростить переводы для российских иммигрантов

Глава Минфина Израиля Авигдор Либерман планирует оказать помощь иммигрантам перевести деньги со своих российских счетов на израильские, пишет Reuters, ссылаясь на источники. В настоящее время этому препятствуют западные санкции.

В материале издания говорится, что в стране проживают 57 тыс. российских пенсионеров, испытывающих проблемы с получением пенсий из РФ. При этом многие из них поддерживают партию Либермана.

Министр финансов намерен провести совещание с чиновниками министерства и местного Центробанка. Газета Calcalist сообщает, что на встрече также будут присутствовать руководители банков. Израиль не вводил санкций против России, но соблюдает санкции со стороны Соединенных Штатов и Европы. Собеседник Reuters заявил, что Либерман намерен просить о смягчении ограничений местными кредитными организациями, чтобы люди, проживающие в Израиле, смогли перевести себе деньги из России.

«Кроме того, есть граждане, которые не находятся под санкциями и пытаются перевести оттуда (из России — прим. ред.) свои деньги в Израиль через работающие в России финансовые учреждения, не находящиеся под санкциями, но испытывающие трудности из-за отказа израильских банков принять переводы», — рассказал источник.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви ответил на вопрос о проведении перекрестного года с Россией в 2023 году.