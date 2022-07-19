The Hill: США уступили России и Китаю в борьбе за литий

Американские компании уступают российским и китайским в борьбе за контракты на добычу лития в Латинской Америке, пишет The Hill.

Как сообщает издание, американские власти не пользуются своим влиянием для поддержки своих добывающих компаний в добыче лития в Аргентине, Боливии и Чили, где расположены крупнейшие в мире месторождения этого металла. Член палаты представителей Рауль Руиз из Калифорнии, в чьем округе находится одно из крупнейших месторождений лития в США, обвинил бывшего президента Дональда Трампа в «изоляционистском» подходе к внешней политике, который «оставил пустоту», которой воспользовались Россия и Китай, получив преимущество для инвестиций в инфраструктурные разработки.

В статье, однако, отмечается, что ослабление США в западном полушарии началось задолго до Трампа. В 1990-х годах считалось, что американские компании имеют преимущество перед конкурентами из третьих стран, владея большим капиталом, лучшими технологиями и поддержкой дипломатического корпуса в Латинской Америке, однако затем геополитическое внимание США переключилось на Ближний Восток и Азию, говорится в статье.

Как отмечают эксперты, американские дипломаты не так активны, как иностранные. Так, генеральный директор и основатель EnergyX Тиг Иган указал, что «США отстают» в инвестициях в Южной Америке, а Китай и Корея между тем «инвестируют туда миллиарды».

Литий широко используется в промышленности, но его значение в качестве основного компонента современных аккумуляторных батарей резко возросло.

Ранее в США заявили о планах по рекордному увеличению добычи нефти в 2023 году.