Посол ЕС на Украине Маазикас назвал ужасной ситуацию Киева с внешним долгом

Посол Евросоюза на Украине Матти Маазикас в интервью телеканалу Euronews заявил, что Киев вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу, но финансовая ситуация, по его мнению, ужасна, передает РИА «Новости».

«У меня нет такого предчувствия. Я думаю, я бы знал, если бы они (украинцы — прим. ред.) действительно были на грани (дефолта — прим. ред.). Но ситуация ужасная», — сказал он.

Маазикас добавил, что финансовой помощи от зарубежных союзников Украине недостаточно.

Ранее британская газета The Financial Times, ссылаясь на экономического советника президента Украины Владимира Зеленского Олега Устенко, написала, что Киеву требуются $9 млрд в месяц от государств Запада для покрытия дефицита бюджета, что почти вдвое превышает предыдущий запрос.

До этого Европейский союз одобрил выделение Украине нового кредита на €1 млрд.