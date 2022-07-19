ЕС планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов

Евросоюз собирается облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых было приостановлено из-за европейских санкций. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на проект санкций.

Как передает агентство, ЕС, согласно пересмотренным рестрикциям, планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов, которые трейдеры перестали обслуживать после введения ограничительных мер.

Ранее председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что решение стран Евросоюза о транзите грузов в Калининград через Литву показало, что ЕС готов делать исключения из санкций против России.

Также сообщалось, что Евросоюз (ЕС) должен представить и одобрить седьмой пакет санкций против России, в котором будет запрещен импорт российского золота и добавлены в санкционный список еще ряд россиян.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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