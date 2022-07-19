В Брюсселе заявили, что Евросоюз готовится к худшему сценарию отопительного сезона

Евросоюз готовится к зиме, исходя из «худшего сценария», который предусматривает полное прекращение поставок газа на европейскую территорию со стороны «Газпрома». Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, пишет РИА «Новости».

Так он прокомментировал заявление еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана, согласно которому Еврокомиссия не рассчитывает на возобновление поставок топлива из России в Европу по «Северному потоку» после окончания плановых ремонтных работ на этом трубопроводе.

«Мы работаем над худшим из возможных сценариев, этот сценарий предполагает, что «Газпром» больше не будет поставлять газ в Европу… Мы готовимся к зимнему периоду, исходя из этого сценария», — сказал Мамер.

1 июля пресс-служба компании Nord Stream AG (оператор трубопровода) заявила, что обе нитки газопровода «Северный поток» будут отключены для ремонта с 11 по 21 июля.

Накануне «Газпром» объявил потребителям в Европе, что не может гарантировать поставки газа из-за «чрезвычайных» обстоятельств. На этом фоне в Европе усилились опасения, что Москва не перезапустит газопровод «Северный поток» 21 июля.