Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Литве рассказали о негативных последствиях возможного отказа РФ поставлять газ... 16:52
В США адмирал-трансгендер предложила разрешить детям принимать гормоны для смены... 16:52
В Тегеране началась встреча Путина с президентом Ирана Раиси 16:49
Бразильский защитник Бруно Фукс вернулся в ЦСКА 16:49
Шер рассказала о пережитых выкидышах в знак протеста против запрета абортов... 16:47
В Екатеринбурге арестовали восьмерых участников конфликта со стрельбой 16:45
В США выставили на продажу куртку и фломастер из первой лунной экспедиции 16:44
В Японии участились случаи нападения обезьян на людей 16:44
Бойцы ДНР уничтожили украинского корректировщика американских гаубиц 16:44
Артиллеристы ЛНР ведут огонь по позициям украинских военных в Соледаре 16:44
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Брюсселе заявили, что Евросоюз готовится к худшему сценарию отопительного сезона

close
100%
Depositphotos

Евросоюз готовится к зиме, исходя из «худшего сценария», который предусматривает полное прекращение поставок газа на европейскую территорию со стороны «Газпрома». Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, пишет РИА «Новости».

Так он прокомментировал заявление еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана, согласно которому Еврокомиссия не рассчитывает на возобновление поставок топлива из России в Европу по «Северному потоку» после окончания плановых ремонтных работ на этом трубопроводе.

«Мы работаем над худшим из возможных сценариев, этот сценарий предполагает, что «Газпром» больше не будет поставлять газ в Европу… Мы готовимся к зимнему периоду, исходя из этого сценария», — сказал Мамер.

1 июля пресс-служба компании Nord Stream AG (оператор трубопровода) заявила, что обе нитки газопровода «Северный поток» будут отключены для ремонта с 11 по 21 июля.

Накануне «Газпром» объявил потребителям в Европе, что не может гарантировать поставки газа из-за «чрезвычайных» обстоятельств. На этом фоне в Европе усилились опасения, что Москва не перезапустит газопровод «Северный поток» 21 июля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть