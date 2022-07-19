В Сбере появилась возможность рефинансировать ипотеку других банков с первого дня выдачи

Клиенты Сбера могут рефинансировать ипотеку сторонних банков с первого дня оформления, если кредитный договор был заключен до 12 июня 2022 года включительно. Такой шаг позволит снизить платежную нагрузку.

Сбер предлагает рефинансирование ипотеки сторонних банков по ставке от 5,7%, сумма кредита – до 30 млн рублей. Клиенты могут рефинансировать до 5 иных кредитов и дополнительно получить до 1 млн рублей на личные цели.

«Раньше мы рефинансировали ипотеку других банков, только если по ней прошло как минимум 6 платежей. Мы видим, что сейчас особенно важно предоставить российским семьям возможность снизить ставку по ипотеке и облегчить финансовую нагрузку, и будем продолжать помогать им в этом. Сейчас клиенты могут рефинансировать ипотеку с первого дня», — отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васев.

Банк принимает решение о рефинансировании от 2 минут. Подать заявку можно онлайн на Домклик, а также использовать для рефинансирования Сервис электронной регистрации — он позволит зарегистрировать новый договор ипотеки онлайн без посещения МФЦ или Росреестра.