Фитнес-сообщество попросило правительство о поддержке как в IT-сфере

Национальное фитнес-сообщество просит распространить на физкультурно-оздоровительную сферу, включая производителей оборудования и инвентаря, налоговые преференции, аналогичные с IT-отраслью. Об этом «Газете.Ru» сообщила глава НФС Елена Силина. Письмо с перечнем основных мер поддержки, необходимых отрасли, было направлено на имя заместителя министра спорта Одеса Байсултанова.

«Необходимо распространить меры поддержки, аналогичные введенным для компаний сферы IT, на физкультурно-оздоровительную сферу, включая производителей оборудования и инвентаря с учетом социальной значимости отрасли для поддержания физического и ментального здоровья нации в нестабильное время. Внедрить пониженные тарифы на уплату страховых взносов, составляющие в сумме 7,6%, нулевую ставку налога на прибыль и другие сроком на 9 месяцев», — сказано в письме.

Фитнес-сообщество также просит правительство включить производство импортозамещающего спортивного оборудования в перечень стратегических товаров, требующих мер господдержки.

«На российском рынке насчитывается всего лишь около 300 отечественных компаний производителей спортивного оборудования, причем большая часть из них --70%, это малые и микропредприятия, которые максимально заинтересованы в развитии и запуске отечественного производства. В настоящее время наши производители не способны обеспечить необходимой продукцией всю отрасль: в России не производится 80% линейки инвентаря для различных групповых программ, а профессиональное кардиооборудование не выпускается в стране вообще — оно на 100% поставлялось из-за рубежа.

Очевидно, запуск производства импортозамещающих товаров в России даст возможность производить качественное спортоборудование по более низким ценам и избежать множества рисков, связанных с внешними факторами: валютные колебания, ограничения поставок, рост ставок на международные перевозки», — поясняется в письме.

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Фитнес-сообщество также просит снизить НДС на ввозимый товар из дружественных стран до 10%.

«Благодаря снижению НДС и применению пониженных тарифов на социальные налоги федеральный бюджет только выиграет, так как большинство российских компаний-поставщиков спортоборудования смогут использовать новые логистические цепочки, сохранят объем поставок и доступную рыночную стоимость на товары для физкультурно-оздоровительной отрасли», — считают в фитнес-сообществе.

Всего НФС перечислило 16 основных мер поддержки, в которых нуждается отрасль. Среди них — включение услуг фитнеса в полисы добровольного медицинского страхования, внедрение программы кешбэка для фитнес-отрасли по аналогии с туристической отраслью, предоставление льготного кредитования в размере 3-5%, налоговые и иные преференции для развития корпоративного спорта.