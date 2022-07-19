«Ъ»: Центробанк намерен кардинально изменить определение малого и среднего бизнеса

В Центральном банке России планируют кардинально изменить подход к определению малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Центробанка.

Отмечается, что ЦБ намерен убрать из реестра малого и среднего предпринимательства (МСП) компании с активами и кредитной нагрузкой, которые превышают 8 млрд рублей. Ограничения могут коснуться и общего объема кредитов с господдержкой для таких фирм — до 2 млрд рублей.

Кроме того, планируется исключить из реестра МСП, аффилированые с крупным бизнесом и банками (допустимую долю владения рассчитывают снизить с 49% до 20%).

В ЦБ утверждают, что предоставление льготных займов многим компания неоправданно, поскольку только 6% малых и средних предприятий берут кредиты. При этом порядка 25% общей задолженности (1,6 трлн рублей) имеют компании, которые аффилированы с крупными банками или предприятиями.

Ранее сообщалось, что малый и средний бизнес получает кредиты по льготным ставкам.