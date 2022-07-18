Чернышенко заявил о ликвидации последствий санкций в IT в России за пять лет

Потенциал российской IT-отрасли позволяет за три-пять лет компенсировать последствия санкций. Об этом в ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Отмечу, что несмотря на введенные ограничения и уход зарубежных вендоров с российского рынка наш потенциал IT-отрасли позволяет полностью в течение трех-пяти лет компенсировать эти последствия санкций», — отметил Чернышенко.

По его словам, ограничения все равно не повлияют на конечные сроки по достижению целей в сфере цифровизации.

Он добавил, что из резервного фонда на реализацию целей в цифровизации уже выделено свыше 21,5 млрд рублей дополнительных средств, которые так нужны для разработки отечественных решений.

21 июня заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что России не хватает порядка 170 тысяч IT-специалистов из-за того, что случился массовый отъезд сотрудников такого профиля из страны.