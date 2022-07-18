Аналитик Николаев назвал факторы, которые приведут страны Азии и Африки к дефолту

Некоторые страны Азии и Африки могут приблизиться к состоянию дефолта из-за отрицательных внешних факторов. Об этом РИА «Новости» заявил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев.

«Негативное влияние внешних факторов — рост стоимости заимствований, цен на энергию и продовольствие — может оказать давление и привести страны, которые в значительной степени полагаются на внешние рынки для покрытия своих потребностей и не имеют достаточного объема резервов, к дефолту», — отметил Николаев.

Он добавил, что переговоры о реструктуризации долга с МВФ начали вести такие страны, как Пакистан, Египет и Тунис.

По его словам, пример дефолта, который произошел в Шри-Ланке, является достаточно показательным. Кроме того, эта ситуация служит подтверждением, что рыночное ценообразование курса нацвалюты, бюджетная дисциплина и аккумулирование денежных резервов являются основными причинами, которые служат экономической устойчивости.

14 июля ведущий аналитик анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков заявил, что Шри-Ланка, Пакистан, Аргентина, Ливан, Украина и даже часть Европы находятся в состоянии, которое уже близко к дефолту или соответствует ему.