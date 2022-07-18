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Bloomberg: Африканский союз может принять участие в саммите G20 по настоянию Индонезии

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Global Look Press

Индонезия настаивает на участии Африканского союза в саммите G20, который должен пройти в ноябре 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

«Президент Индонезии Джоко Видодо пригласит союз на встречу лидеров крупнейших экономик мира в ноябре», — отметили в публикации.

В агентстве указали, что участие Африканского союза необходимо, чтобы на саммите были освещены проблемы региона.

17 июля в пресс-службе Министерства финансов Российской Федерации заявили, что третье заседание министров финансов и управляющих центральными банками «Группы 20» (G20), проходящее в Индонезии 15-16 июля 2022 года, закончилось без итогового коммюнике.

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