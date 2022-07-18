IKEA ограничила время для онлайн-покупок

На сайте российского отделения IKEA появилось предупреждение, что время онлайн-покупок ограничено до 10-15 минут.

«Вы находитесь на странице ожидания для перехода на IKEA.ru. Не обновляйте страницу, чтобы сохранить свое место в очереди. Ожидание зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено – через 10-15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личный кабинет и список покупок на сайте остаются недоступными, товар нужно добавлять сразу в корзину.

Ранее на сайте российского отделения IKEA запустили автоматическую очередь для онлайн-покупок. Пользователей просили не обновлять страницу, чтобы не оказаться снова в конце очереди.

14 июля IKEA сообщала, что в ближайшее время оформление и доставка товаров в Москве и Санкт-Петербурге будут невозможны.