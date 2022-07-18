Юрист Спиридонова заявила, что налоговый вычет не положен при покупке жилья по субсидиям

Налоговый вычет невозможно получить, если при покупке жилья были использованы различные субсидии. Об этом РИА «Новости» заявила управляющий партнер «Легес-бюро» Мария Спиридонова.

«Получить налоговый вычет также не получится, если жилье было приобретено за счет маткапитала либо были использованы средства работодателя», — отметила Спиридонова.

Она добавила, что в случае использования маткапитала его стоимость могут вычесть из общей суммы сделки, поэтому собственник сможет получить налоговый вычет за оставшуюся сумму. Кроме того, эксперты рынка указали на то, что вычет не получится оформить с доходов по операциям с ценными бумагами, выигрышей в лотерею, азартных игр и пенсий.

27 июня «Известия» со ссылкой на документ писали, что в Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому самозанятые смогут получить имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас индивидуальные предприниматели при переходе на специальный режим налогообложения не могут получать вычеты по налогу на доходы физических лиц, в том числе и по расходам на приобретение квартиры.