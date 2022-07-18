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РБК: в европейских визовых центрах в России возникли полуторамесячные очереди

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Depositphotos

Россияне столкнулись со сложностями в получении шенгенских виз через визовые центры популярных у туристов стран Европы, пишет РБК.

Гендиректор турфирмы «Да Турс» Лилия Феоктистова заявила, что для получения французской визы придется ждать месяц-полтора. При этом если раньше у туристов была возможность подать документы через VIP-зал за дополнительную плату, то сейчас эта опция не работает.

В свою очередь директор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин рассказал, что греческое консульство ввело квоту на прием 150 паспортов в день. Из-за этого запись на июль уже закрыта, свободные места на август должны появиться в скором времени, однако Гаркушин считает, что квота «быстро разойдется».

Председатель совета директоров туристической компании «Вип Сервис» Дмитрий Горин напомнил, что в период пандемии коронавируса с 2020 года шенгенские визы россиянам выдавали единичные страны. Спрос на получение визы активизировался только в этом году, когда часть стран стали снимать ковидные ограничения. Кроме того, часть туристов решили продлить истекшие визы.

В результате возникла ситуация повышенного спроса, и у визовых центров ряда стран одномоментно закончились окна для записи.

По словам гендиректора «Да Турс», раньше на летний период визовые центры набирали дополнительных сотрудников, сейчас этого не происходит.

Ранее АТОР рассказала об ажиотажном спросе среди россиян на туристические визы в Финляндию.

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