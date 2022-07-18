РБК: в европейских визовых центрах в России возникли полуторамесячные очереди

Россияне столкнулись со сложностями в получении шенгенских виз через визовые центры популярных у туристов стран Европы, пишет РБК.

Гендиректор турфирмы «Да Турс» Лилия Феоктистова заявила, что для получения французской визы придется ждать месяц-полтора. При этом если раньше у туристов была возможность подать документы через VIP-зал за дополнительную плату, то сейчас эта опция не работает.

В свою очередь директор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин рассказал, что греческое консульство ввело квоту на прием 150 паспортов в день. Из-за этого запись на июль уже закрыта, свободные места на август должны появиться в скором времени, однако Гаркушин считает, что квота «быстро разойдется».

Председатель совета директоров туристической компании «Вип Сервис» Дмитрий Горин напомнил, что в период пандемии коронавируса с 2020 года шенгенские визы россиянам выдавали единичные страны. Спрос на получение визы активизировался только в этом году, когда часть стран стали снимать ковидные ограничения. Кроме того, часть туристов решили продлить истекшие визы.

В результате возникла ситуация повышенного спроса, и у визовых центров ряда стран одномоментно закончились окна для записи.

По словам гендиректора «Да Турс», раньше на летний период визовые центры набирали дополнительных сотрудников, сейчас этого не происходит.

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