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Премьер Монголии назвал сроки начала строительства «Силы Сибири — 2»

Премьер Монголии Оюун-Эрдэнэ: строительство «Силы Сибири — 2» может начаться в 2024 году

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Павел Львов/РИА «Новости»

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ ожидает, что строительство через ее территорию газопровода «Сила Сибири — 2» из России в Китай начнется в 2024 году после технико-экономического обоснования проекта. Об этом политик сказал в интервью газете The Financial Times.

По словам премьер-министра, переговоры по итоговому маршруту трубопровода через Монголию все еще ведутся. FT отмечает, что транзитные сборы предоставят стране возможность восстановить экономику, ухудшившуюся из-за пандемии коронавируса.

В 2020 году президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» приступить к реализации проекта «Сила Сибири — 2». Газопровод объединит газотранспортные системы востока и запада России. Кроме того, по «Силе Сибири — 2» через Монголию в Китай можно будет поставлять до 50 млрд кубометров газа и газифицировать ряд российских регионов.

Ранее сообщалось, что «Газпром» нарастил экспорт газа в Китай по «Силе Сибири».

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