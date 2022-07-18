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WSJ: Европа наращивает объемы транспортируемой из России нефти, чтобы успеть до санкций

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Jean-Paul Pelissier/Reuters

Владельцы нефтяных танкеров в Европе наращивают объемы транспортировки российской нефти до вступления в силу отложенного эмбарго Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По информации издания, в мае-июне танкеры греческих компаний заходили в российские порты 151 раз по сравнению с 89 за аналогичный период 2021 года. Беспрецедентный спрос на нефть увеличил и тарифы на ее транспортировку, отмечается в статье. Судовладельцы считают, что после вступления в силу санкций нефть придется везти из более дальних мест, соответственно, вырастет цена на ее транспортировку и доходы компаний, специализирующихся на этом.

Третьего июня Совет ЕС принял шестой пакет антироссийских санкций, в частности включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ. Запрет морских поставок нефти отложен до начала декабря, нефтепродуктов — до февраля 2023 года. При этом для ряда стран, зависящих более остальных от российских энергоресурсов, предусмотрены временные исключения из эмбарго.

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Санкции против России
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