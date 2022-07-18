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В России начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи

«Известия»: в РФ начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи на сельских территориях

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Всеволод Тарасевич/РИА «Новости»

Руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков рассказал «Известиям», что с июля в России начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). При этом СНТ должно находиться на территории, приравненной к сельской.

— Дачи были и остаются одним из самых доступных типов недвижимости, в том числе многие СНТ уже превратились в локации для постоянного проживания, поэтому такое расширение сельской ипотеки вполне оправданно», — пояснил он, добавив, что фактически дачные сообщества слились с сельскими поселениями

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отметил, что включение ипотеки на дачи в банковский инструментарий характеризует и стремление кредитных организаций к привлечению новых клиентов, и тенденции рынка недвижимости в целом.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова пояснила, что интерес к загородному жилью возрос после пандемии и массового перехода на дистанционный режим работы, ведь теперь у россиян появилась возможность работать из любой точки, где есть интернет.

«Новая волна спроса сейчас продиктована ограничениями, вызванными санкциями: россияне стали вкладывать в дачи и земельные участки те деньги, которые до этого тратили на заграничные отпуска, покупку автомобилей», — назвал еще одну причину Сауков.

Юлия Дымова отметила, что, по ее мнению, в дачная ипотека вряд ли окажет серьезное влияние на уровень цен в краткосрочной перспективе, но такое кредитование является привлекательным инструментом для покупателя.

Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил «Газете.Ru», что к осени ставки по ипотеке должны вернуться на докризисный уровень – 10% годовых.

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