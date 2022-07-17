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В индустриальном парке «Великий камень» будут развивать проекты с РФ по БПЛА

Глава администрации белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко рассказал в эфире телеканала СТВ о планах по развитию совместно с российскими партнерами проектов по беспилотным летательным аппаратам, фармации и электротранспорту.

«У нас есть проекты [по импортозамещению — «Газета.Ru»] с Россией, потенциал взаимодействия велик, но далеко не использован. Наши совместные проекты связаны со сферой фармации, беспилотных летательных аппаратов, в том числе вертолетов, электрического транспорта, накопителей энергии», — поделился Ярошенко.

По его словам, в 2022 году в «Великом камне» появились шесть новых резидентов — три из Китая и три из Белоруссии. Их новые проекты связаны с цифровизацией и цифровыми платформами, в том числе с продвижением товаров и логистикой.

Ранее стало известно, что компания «АвтоВАЗ» выставила на продажу тольяттинский комплекс «Индустриальный парк» площадью 165 тыс. квадратных метров. Отечественный автопроизводитель планирует выручить с продажи 853 млн руб.

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