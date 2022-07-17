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Клишас посоветовал странам Запада ждать начала зимы, а не эффекта от санкций

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас посоветовал в своем Telegram-канале инициаторам санкций подождать зимы.

Так сенатор отреагировал на призывы главы Евродипломатии Жозепа Борреля потерпеть, чтобы увидеть «желаемый результат» от санкций.

«Боррель советует подождать эффекта от санкций против России, ну что же, пусть ждут, а мы просто подождем зимы», — заявил Клишас.

Ранее сообщалось, что Украина опасается капитуляции стран Запада из-за двух достижений России в вопросе санкций — решения Канады вернуть турбину и пояснений ЕС по транзиту в Калининград. Об этом пишет журналист Дэвид Бреннан для издания Newsweek. По словам журналиста, лидеры ЕС и НАТО подчеркнули, что оба решения носят ограниченный характер и не подорвут поддержку Западом Украины, которая противостоит российской стороне.

Также журналисты гонконгского издания South China Morning Post (SCMP) писали, что призывы западных государств объединиться против России и ее президента Владимира Путина не нашли отклика в других странах мира.

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