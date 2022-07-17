Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Еще один британец попал в плен ВС РФ 20:25
Адвокат Добровинский: я бы запретил легионеров в российском футболе 20:21
В Казахстане на автозаправочной станции прогремели сильные взрывы 20:20
Власти США ожидают продолжения снижения цен на бензин в стране 20:15
Глава IBU Далин выразил соболезнования семье погибшего биатлониста Малиновского 20:06
Аналитик Фролов рассказал о планах США убрать Россию с рынка нефтепродуктов 20:00
Замначальника ГУ МВД Запорожской области Селиванов опроверг данные о своем задержании 19:52
СК РФ завел дела против украинских военных, причастных к смерти жителей Донбасса 19:47
Военный эксперт Шурыгин: дипломаты США сбежали из Киева после слов Шойгу 19:46
Игрок «Сочи» Мелкадзе: надоели судейские скандалы со «Спартаком» 19:43
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Министр экономики Белоруссии Червяков: республика нарастила экспорт в РФ на 17%

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Руководитель министерства экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что республика на фоне санкционных мер нарастила с начала года экспорт в Российскую Федерацию на 17% и в 1,5 раза — в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, за пять месяцев с начала 2022 года Белоруссия увеличила на 17% объем экспорта на российский рынок.

Чевяков утверждает, что сальдо внешней торговли положительное, по итогам пяти месяцев превысило $1,7 млрд. Он отметил, что этот показатель говорит о том, что Белоруссия больше продает, чем покупает.

Ранее стало известно, что один из крупнейших мировых экспортеров калия «Беларуськалий», который попал под санкции, начал отгрузку продукции через Российскую Федерацию.

По словам независимого эксперта Елены Сахновой, «Беларуськалий» действительно занимается демпингом на мировом рынке, продавая свою продукцию со скидкой до 50%. Однако от этого, скорее всего, пострадают производители из Канады, которые стали активно вкладывать средства от расконсервации мощностей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть