Министр экономики Белоруссии Червяков: республика нарастила экспорт в РФ на 17%

Руководитель министерства экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что республика на фоне санкционных мер нарастила с начала года экспорт в Российскую Федерацию на 17% и в 1,5 раза — в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, за пять месяцев с начала 2022 года Белоруссия увеличила на 17% объем экспорта на российский рынок.

Чевяков утверждает, что сальдо внешней торговли положительное, по итогам пяти месяцев превысило $1,7 млрд. Он отметил, что этот показатель говорит о том, что Белоруссия больше продает, чем покупает.

Ранее стало известно, что один из крупнейших мировых экспортеров калия «Беларуськалий», который попал под санкции, начал отгрузку продукции через Российскую Федерацию.

По словам независимого эксперта Елены Сахновой, «Беларуськалий» действительно занимается демпингом на мировом рынке, продавая свою продукцию со скидкой до 50%. Однако от этого, скорее всего, пострадают производители из Канады, которые стали активно вкладывать средства от расконсервации мощностей.