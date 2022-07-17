Власти США ожидают продолжения снижения цен на бензин в стране

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил в эфире телеканала CBS, что власти США надеются на продолжение снижения цен на бензин до 4 долларов за галлон (3,785 литра).

«Мы видели, как цены на нефть, а также цены на АЗС [в США — «Газета.Ru»] снижались самыми быстрыми темпами более чем за десять последних лет. <…> Это уже не 5 долларов [за галлон бензина — «Газета.Ru»], теперь уже 4,55 доллара. И я ожидаю, что она еще снизится до 4 долларов», — пояснил Хохштейн.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что его визит на Ближний Восток поможет вскоре снизить цены на бензин в стране. По словам Байдена, цены на топливо в США уже снижаются и «продолжат снижаться каждый день». Американский лидер добавил, что после его визита на Ближний Восток снижение цен станет заметнее спустя пару недель.

Также сообщалось, что граждане США в 2022 году стали платить за поездки на работу на своем собственном автомобиле на 35% больше в сравнении с предыдущим годом.