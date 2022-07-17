Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Адвокат Добровинский: я бы запретил легионеров в российском футболе 20:21
В Казахстане на автозаправочной станции прогремели сильные взрывы 20:20
Власти США ожидают продолжения снижения цен на бензин в стране 20:15
Министр экономики Белоруссии Червяков: республика нарастила экспорт в РФ на 17% 20:07
Глава IBU Далин выразил соболезнования семье погибшего биатлониста Малиновского 20:06
Замначальника ГУ МВД Запорожской области Селиванов опроверг данные о своем задержании 19:52
СК РФ завел дела против украинских военных, причастных к смерти жителей Донбасса 19:47
Военный эксперт Шурыгин: дипломаты США сбежали из Киева после слов Шойгу 19:46
Игрок «Сочи» Мелкадзе: надоели судейские скандалы со «Спартаком» 19:43
Сектовед Дворкин раскрыл мошенническую схему «Церкви объединения», из-за... 19:39
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Аналитик Фролов рассказал о планах США убрать Россию с рынка нефтепродуктов

close
100%
Charlie Riedel/AP

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, зачем США обращались к Саудовской Аравии с просьбой увеличить объемы нефтедобычи. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Фролова, американцы хотят заместить Россию на рынке нефтедобычи «другим игроком».

«Россия была вторым после Саудовской Аравии в ОПЕК+ производителем нефти, по сути, равным с Саудовской Аравией. Поэтому точно так же смогут подвинуть и саму Саудовскую Аравию. Если сейчас Саудовская Аравия будет подыгрывать США, то саудиты совершат стратегическую ошибку, снижая свою собственную безопасность», — пояснил Фролов.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявлял, что Соединенные Штаты к концу 2022 года могут отказаться от интервенции на рынке нефти. Это станет возможным благодаря увеличению объемов добытой нефти на 1 млн баррелей в сутки на территории США, которое ожидает администрация президента.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть