Аналитик Фролов рассказал о планах США убрать Россию с рынка нефтепродуктов

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, зачем США обращались к Саудовской Аравии с просьбой увеличить объемы нефтедобычи. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Фролова, американцы хотят заместить Россию на рынке нефтедобычи «другим игроком».

«Россия была вторым после Саудовской Аравии в ОПЕК+ производителем нефти, по сути, равным с Саудовской Аравией. Поэтому точно так же смогут подвинуть и саму Саудовскую Аравию. Если сейчас Саудовская Аравия будет подыгрывать США, то саудиты совершат стратегическую ошибку, снижая свою собственную безопасность», — пояснил Фролов.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявлял, что Соединенные Штаты к концу 2022 года могут отказаться от интервенции на рынке нефти. Это станет возможным благодаря увеличению объемов добытой нефти на 1 млн баррелей в сутки на территории США, которое ожидает администрация президента.