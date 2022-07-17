В Гагаузской автономии в Молдавии прошли митинги против роста цен на продукты и топливо

Жители трех населенных пунктов Гагаузской автономии в Молдавии вышли на протесты против роста цен на продукты, топливо и энергоносители. Об этом сообщает РИА «Новости».

Митинги организовали гражданские активисты и депутаты Народного собрания Гагаузии. Участники протестных акций высказывались против роста цен и призывали правительство уйти в отставку. Также звучали призывы восстановить отношения со странами СНГ, в том числе с Россией.

«Мы сегодня собрались в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах для того, чтобы быть услышанными. Правительство, партия «Действие и солидарность», президент Майя Санду не выполнили своих предвыборных обещаний. Уровень жизни в стране в целом и в Гагаузии ухудшился», — рассказал депутат Народного собрания Григорий Дюльгер.

Ранее президент Молдавии Санду призвала граждан утеплять дома и готовиться к тяжелой зиме. Она отметила, что правительство работает над механизмом компенсаций для граждан. Санду отвергала возможность обсуждения с российским руководством более выгодных контрактов на газ.