Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Клишас назвал денацификацию Украины важнейшим условием безопасности Крыма и Донбасса 17:20
Вучич отреагировал на запрет Хорватии посетить Ясеновац 17:18
Rebelion: БРИКС, в отличие от США и ЕС, стремится укрепить международное... 17:06
Компании-изготовителю iPhone грозит штраф 17:06
В Запорожской области рассказали о готовящейся Западом провокации против России... 17:02
Телеведущий Андрей Малахов опроверг информацию о своем отъезде из России 17:02
Отец погибшего биатлониста Малиновского: поиски не могли начаться, они их планировали 17:01
Рогов: Запад поставил перед Зеленским ультиматум не сдавать Славянск в ДНР 16:59
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что украинский народ для России не враги 16:58
Линда Евангелиста вернется на подиум после перерыва из-за неудачной пластики 16:56
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg: ФРГ, Франция, Австрия и другие 3 страны заморозили больше всего активов из РФ в ЕС

close
100%
Reuters

Большая часть замороженных в ЕС российских активов приходятся на Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В публикации со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам юстиций Дидье Рейндерса утверждается, что больше всего активов заморозили Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург.

Ранее Рейндерс в рамках неформальной встречи министров юстиции Евросоюза в Праге сообщил, что в ЕС заморожено €13,8 млрд активов, принадлежащих российским бизнесменам.

Он отметил, что не все страны союза прилагают достаточно усилий для заморозки активов из России, так как большая часть суммы приходится всего на пять из 27 стран ЕС.

До этого сообщалось, что Евросоюз планирует усилить экономическое давление на Кремль из-за военной операции на Украине. Новые санкции призваны нанести удар по российской экономике, финансовому сектору, военной и политической элите, удерживая российские деньги и активы запертыми внутри блока ЕС и резко ограничивая торговые и финансовые связи с Россией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть