Bloomberg: ФРГ, Франция, Австрия и другие 3 страны заморозили больше всего активов из РФ в ЕС

Большая часть замороженных в ЕС российских активов приходятся на Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В публикации со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам юстиций Дидье Рейндерса утверждается, что больше всего активов заморозили Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург.

Ранее Рейндерс в рамках неформальной встречи министров юстиции Евросоюза в Праге сообщил, что в ЕС заморожено €13,8 млрд активов, принадлежащих российским бизнесменам.

Он отметил, что не все страны союза прилагают достаточно усилий для заморозки активов из России, так как большая часть суммы приходится всего на пять из 27 стран ЕС.

До этого сообщалось, что Евросоюз планирует усилить экономическое давление на Кремль из-за военной операции на Украине. Новые санкции призваны нанести удар по российской экономике, финансовому сектору, военной и политической элите, удерживая российские деньги и активы запертыми внутри блока ЕС и резко ограничивая торговые и финансовые связи с Россией.