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Foreign Policy: Индия не способна снизить зависимость от нефти из России

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Hasan Jamali/AP

Индия не может отказаться от поставок нефти из России, несмотря на антироссийские санкции со стороны западных стран. Об этом в статье для Foreign Policy заявил обозреватель Чару Судан Кастури.

«Энергетические секторы двух государств слишком крепко связанны взаимными инвестициями. Индия продолжает закупать большие объемы энергоресурсов из России», — отметил Кастури.

По его словам, Индия все равно продолжает закупки нефти, несмотря на то, что ряд лидеров западных стран пытаются склонить премьера Нарендру Моди к прекращению импорта. Однако сохранение стабильного потока нефти из России отвечает интересам индийской стороны.

Он привел слова аналитика и экс-главы компании Chevron Эдварда Чоу, который заявлял, что Индия будет защищать свои потребности в энергии несмотря на то, нравится эта позиция западным странам или нет.

12 июня обозреватель итальянского портала Inside Over Андреа Мураторе утверждал, что экономическое противостояние с Россией представляет для Европы экзистенциальную угрозу. Он отметил, что ЕС грозит рецессия, чтобы избежать ее, следует сократить количество денег в экономике.

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