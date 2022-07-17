Энергетик Митрахович заявил о сопоставимом с ЕС потреблении газа Китаем через 10 лет

Потребление российского газа Китаем через 10 лет будет сопоставимо с потреблением всего Евросоюза (ЕС). Об этом «Известиям» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Есть очень крупный потребитель в лице Китая, который лет через 10 будет потреблять столько, сколько Европейский союз сейчас вместе взятый. Это очень перспективный рынок», — отметил Митрахович.

По его словам, китайский рынок сейчас активно осваивается. Кроме того, необходимо договариваться и о новом газопроводе в Китай.

Он добавил, что также необходимо рассматривать новые проекты внутри страны, которые должны быть связаны с газификацией. Например, можно делать в большом количестве азотные удобрения, так как на них в мире большой спрос и высокая цена.

16 июля глава Института германской экономики Михаэль Хютер рассказал, что если отдельные государства Евросоюза решат прекратить подачу газа в соседние страны из-за возможной остановки его поставок из России, то европейский газовый рынок может рухнуть.