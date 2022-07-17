Греф подписал с главой «Банк Мелли Иран» Фарзином меморандум о намерениях

Глава Сбера Герман Греф подписал с главой «Банк Мелли Иран» Мохаммадом Резой Фарзином меморандум о намерениях, сообщает телеканал Press TV.

Содержание меморандума не раскрывается, однако известно, что он направлен на развитие сотрудничества в банковской и торговой сферах.

«Между нами были подписаны важные контракты и меморандумы», — написал Фарзин в соцсетях, комментируя свой визит в Россию.

Он также участвовал в открытии нового центра торговли «Мир бизнес банка», который является российским банком со 100%-ным участием иранских бизнесменов.

Ранее в Центробанке Ирана заявили, что надеется на быструю реализацию договоренностей c Россией.

Встреча главы центрального банка Ирана Али Салехабади с представителями российских властей в Москве произошла 7-8 июля. Салехабади предположил, что в будущем Россия и Иран смогут наладить банковское взаимодействие при помощи аналога системы SWIFT.