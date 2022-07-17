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Африканский союз планирует создать общеафриканскую финансовую биржу

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Комиссар Африканского союза (АС) по вопросам экономического развития, торговли, туризма, промышленности и полезных ископаемых Альберт Мучанга заявил, что организация планирует создать панафриканскую финансовую биржу для удовлетворения потребностей стран континента, сообщает агентство Maghreb Arabe Press.

«АС хочет обзавестись панафриканской биржей, которая даст возможность удовлетворить финансовые потребности континента. В связи с этим будет подписан меморандум о взаимопонимании между Комиссией АС и Африканской комиссией по делам безопасности бирж», — заявил Мучанга.

Он добавил, что несколько африканских инвесторов приняли решение создать Форум африканских суверенных инвесторов, для чего была создана совокупная база активов в размере $13 млрд.

«Основная цель форума — мобилизация финансовых ресурсов для инвестирования в транснациональные инфраструктурные проекты по всей Африке», — пояснил Мучанга.

Ранее издание Refinitiv сообщило, что Африка увеличила объемы импорта нефтепродуктов из России.

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