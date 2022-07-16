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Глава Минфина США заявила о продуктивных контактах по потолку цен на нефть РФ на полях G20

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Andrew Medichini/AP

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что провела «продуктивные двусторонние встречи» по поводу «потолка» цен на российскую нефть со своими коллегами на полях саммита глав Минфинов и Центробанков стран G20 на острове Бали в Индонезии, пишет Reuters.

«Что касается стоимости энергоресурсов, то у меня были продуктивные двусторонние встречи более чем с полудюжиной моих коллег, на которых мы обсуждали преимущества ограничений цен на нефть», — сказала министр, воздержавшись от подробностей.

Reuters указывает, что вопрос «потолка» цен Йеллен обсуждала с министрами финансов Саудовской Аравии, Австралии, ЮАР, Сингапура, Турции и Канады. Как отметила министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати, на самом заседании эту теме не обсуждали.

Ранее 16 июля Йеллен заявила, что члены G20 достигли согласия по многим вопросам, несмотря на то, что они не могут обнародовать совместное заявление по итогам встречи министров финансов и глав Центробанков из-за споров вокруг специальной военной операции России на Украине.

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