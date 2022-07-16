Глава Минфина США заявила, что доллар укрепился из-за сильного экономического роста США

Американская валюта в последнее время укрепилась из-за сильного экономического роста США, действий Федеральной резервной системы (ФРС) по повышению процентных ставок и притока капитала. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Reuters.

Министр подчеркнула, что рост национальной валюты не является результатом вмешательства государства.

«Позиция США заключается в том, что мы верим в курсы валют, определяемые рынком», — пояснила она.

Йеллен подчеркнула, что вмешательство со стороны государства в этот процесс чаще всего неуместно и в настоящее время для него нет никаких оснований.

За последний месяц доллар окреп по отношению к йене — японская валюта упала со 135 йен за доллар в середине июня до 139 в середине июля; и к евро — европейская валюта еще в конце июня торговалась за $1,05, а к середине июля впервые с декабря 2002 года сравнялась с долларом, а затем вовсе евро торговалось ниже $1.

В марте показатель роста цен в США достиг 8,5%, что стало максимумом за последние 40 лет. В апреле в годовом исчислении инфляция выросла на 8,3%. На этом фоне ФРС в начале мая повысила ставку с 0,25–0,5% сразу до 0,75–1% впервые с 2000 года, а в июне — до 1,50–1,75%. Инфляция в июне составила 9,1%.