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В Саудовской Аравии допустили вероятность увеличения нефтедобычи до 13 млн баррелей

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Reuters

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что королевство может нарастить нефтедобычу максимум до 13 млн баррелей в день с нынешних 10 млн. Об этом бен Салман объявил на открытии саммита глав государств Персидского залива и США, пишет РИА Новости.

Он отметил, что на этом уровне добычи сырья возможности страны увеличивать производство углеводородов будет исчерпано.

«Саудовская Аравия объявила, что нарастит добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки, после чего у нее не будет больше возможностей увеличивать производство», — сказал наследный принц.

Накануне бен Салман провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Тот приехал в арабскую страну, чтобы просить руководство королевства увеличить нефтедобычу на фоне желания сократить поставки из России, а также ради снижения цен на энергоресурсы, в котором нуждается Вашингтон из-за высоких цен на бензин.

Накануне газета The Washington Times написала, что Россию может ждать неожиданная победа после визита президента США Джо Байдена в Королевство Саудовская Аравия, где он планирует подписать договор об увеличении добычи нефти.

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