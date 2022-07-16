Глава Минфина США призвала Эр-Рияд и Преторию поддержать «потолок» цен на нефть России

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала Саудовскую Аравию, ЮАР, Австралию и Сингапур поддержать идею «потолка» цен на российскую нефть. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы американского Минфина.

Просьба прозвучала на полях саммита глав финансовых ведомств и Центробанков стран G20, который проходит на острове Бали 15 и 16 июля. В число G20 входят Австралия, Канада, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Индия, Россия, Южная Африка, Турция, Аргентина, Бразилия, Мексика, Франция, Германия, Италия, Соединенное Королевство, Китай, Индонезия, Япония, Южная Корея.

Йеллен призвала коллег поддержать идею ограничения цен на российское сырье, чтобы сократить доходы страны, а также с целью решения продовольственного кризиса.

На этой неделе Йеллен сообщила, что обсуждала с вице-премьером КНР Лю Хэ в ходе их недавней встречи по интернету перспективу установления предельной цены на нефть из России.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что благодаря дипломатическим усилиям и личным отношениям президента России Владимира Путина и руководства Саудовской Аравии, арабское королевство стало ближе к Москве, чем когда-либо до этого в истории.