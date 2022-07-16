Орешкин заявил о планах России сделать все возможное, чтобы она не нуждалась в SWIFT

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин сообщил, что РФ сделает все возможное, чтобы у нее не было потребности в SWIFT. Об этом он сказал в рамках форума «Территория смыслов», передает ТАСС.

По его словам, сейчас это ключевая задача.

«Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность», — сказал Орешкин.

Он отметил, что мир прибегал к доллару и евро, так как это было удобно, мир стал «заложником западной финансовой системы». По этой же причине, из-за привычки и удобства, и Россия с Китаем использовали эти валюты.

«Сейчас как раз та ситуация, мы видим, что юани, наоборот, очень растут, рублевые обороты очень растут <…>. Будем придумывать такие механизмы, которые процесс будут еще больше упрощать», — подчеркнул Орешкин.

Ранее сообщалось, что в России разработали аналог SWIFT на базе блокчейн.

В конце июня глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что к российскому аналогу SWIFT, Системе передачи финансовых сообщений подключились (СПФС) 70 финансовых организаций из 12 стран.