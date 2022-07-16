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Адвокаты Илона Маска попросили отложить судебное разбирательство о покупке Twitter

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Global Look Press

Адвокаты бизнесмена Илона Маска пытаются заблокировать ускоренное судебное разбирательство с компанией Twitter Inc., которая пытается оспорить отказ предпринимателя от сделки на $44 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

«Адвокаты Маска заявляют, что руководство Twitter не имеет оснований настаивать на проведении судебного разбирательства «со скоростью света», — пишет агентство со ссылкой на поданные в суд документы.

Юристы предпринимателя считают, что рассмотрение дела о завершении сделки, не может уложиться в четыре дня в сентябре, как того требует Twitter. Поэтому сторона миллиардера просит провести провести судебное разбирательство 13 февраля 2023 года, предварительно проведя анализ большого объема данных.

Ожидается, что предварительные слушания по срокам рассмотрения дела пройдут 19 июля.

Ранее сообщалось, что компания Twitter подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить компанию.

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