Минпромторг: правительство оценивает целесообразность отмены НДС на соцзначимую продукцию

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что его ведомство совместно с Минфином, Минэкономразвития оценивает целесообразность отмены НДС на социально значимую продукцию, передает ТАСС.

«В рамках обсуждения между Минфином, Минпромторгом, Минэком и другими заинтересованными ведомствами <…> сейчас оценивается целесообразность и самое главное — последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать — приведет ли это к снижению цен или нет <…>», — сказал чиновник.

По словам Евтухова, крупнейшие ретейлеры уже добровольно приняли решение по ограничению повышения торговой наценки на социально значимые товары в пределах 5-10%. Но окончательное решение будет принимать Минфин, добавил замминистра.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Минпромторг рассмотрит инициативу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) о снижении НДС на социально значимую продукцию.

До этого ретейлеры попросили ФНС о снижении НДС и отсрочку на выплаты взносов.