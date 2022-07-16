Байден заявил, что его визит на Ближний Восток поможет вскоре снизить цены на бензин в США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе пресс-конференции в Саудовской Аравии заявил, что цены на бензин на американских автозаправках начали снижаться, а его визит на Ближний Восток еще больше поспособствует этому в ближайшие недели, передает РИА «Новости».

«Они уже падают, они снижаются каждый день – насколько мне известно», — прокомментировал он вопрос о том, когда цены на автозаправках в США снизятся.

Американский лидер добавил, что после его визита на Ближний Восток снижение цен станет заметнее спустя пару недель.

Накануне сообщалось, что граждане США в 2022 году стали платить за поездки на работу на своем собственном автомобиле на 35% больше в сравнении с предыдущим годом. Средняя сумма трат на оплату проезда до работы выросла из-за повышения цен на бензин и автомобильную страховку.

В начале июня стоимость бензина на американских автозаправках обновила исторический максимум, достигнув $4,81 за один галлон (3,785 литра).