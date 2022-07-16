Reuters: встреча министров финансов и глав ЦБ G20 завершится без официального коммюнике

Двухнедельная встреча министров финансов и лав центральных банков стран G20 завершится без официального коммюнике, передает Reuters, ссылаясь на два источника, знакомых с этим вопросом.

Ожидается, что вместо этого министр финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати выступит с заявлением председателя, подводящим итоги встречи.

«Способность G20 действовать и общаться очень сильно ограничена войной на Украине, за которую несет полную ответственность один из членов G20», — сказал источник в министерстве финансов Франции.

Ранее глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что российская делегация не должна присутствовать на встрече министров финансов и глав центральных банков стран «большой двадцатки».

До этого СМИ сообщали, что страны Запада будут готовы к переговорам с Россией на встрече министров финансов G20, которая пройдет на острове Бали 15–16 июля.