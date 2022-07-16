Эксперт Танкаев: отказ от российских энергоресурсов грозит ЕС самоубийством

Эксперт в сфере энергетики Рустам Танкаев заявил, что стремление европейцев к самоуничтожению заставляет их отказываться от запуска газопровода «Северный поток-2» в то время, как «Северный поток» находится на ремонте и более чем вдвое снизил поставки голубого топлива в Европу. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, регламентные работы на «Северном потоке» должны закончить 21 июля, но после этого газопровод будет работать только на 40% пропускной способности из-за отсутствия одного из компрессоров.

«Когда придет отремонтированный компрессор из Канады, пока что мы не знаем. Соответственно, если он придет, например, 21 июля, то регламентные работы закончатся, но начнутся работы по установке компрессора. Я не уверен, что в этой ситуации поставки газа будут соответствовать даже 40% пропускной способности», — утверждает Танкаев.

По его словам, на фоне этого отказ от «Северного потока – 2» выглядит «клиническим идиотизмом».

Ранее стало известно, что Германия не обсуждает с Канадой поставку новых турбин для газопровода «Северный поток».