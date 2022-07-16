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«Известия»: ЦБ снизит ключевую ставку до 9%

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Газета «Известия» со ссылкой на аналитиков из крупнейших кредитных организаций утверждает, что Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., до 9%, на заседании 22 июля.

В публикации отмечается, что подобным образом Центральный банк отреагирует на снижение инфляции, уровень которой в начале июля сократился до 15,6%. Аналитики утверждают, что уменьшение ключевой ставки даст возможность финансовым организациям перезапустить кредитование.

Издание отмечает, что часть опрошенных аналитиков прогнозируют снижение ключевой ставки до 8,5%.

Ранее экономист Татьяна Куликова рассказала «Газете.Ru», что самое резкое за последние 20 лет удешевление евро к доллару не стало большой неожиданностью, так как европейский ЦБ не стал ужесточать денежно-кредитную политику.

До этого курс евро в ходе торгов 13 июля впервые с декабря 2002 года оказался дешевле доллара. По данным Forex Capital Markets, значение европейской валюты в моменте достигало 0,9999 доллара. Однако к 16:00 мск евро поднялся до отметки 1,002.

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